NewTuscia – ROMA – Questa mattina, il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato alla rappresentazione finale del progetto “Prossimo Futuro”, che si è svolto all’auditorium Ennio Morricone, presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata.

Presenti, tra gli altri, il difensore civico regionale Marino Fardelli, alcuni istituti scolastici di Velletri, Anagni e Frosinone, e Gemma Gemmiti, di Gemma edizioni

Gli studenti sono stati coinvolti in un percorso, che includeva molte attività: tra queste, anche la scrittura di testi che fanno parte della collana “Prossimo futuro: essere liberi”.

“Sono molto felice di essere qui – ha dichiarato Aurigemma -. Reputo molto importanti le iniziative rivolte ai giovani, puntando a valorizzare le loro capacità. Voglio esprimere il mio plauso a questo progetto, perché attraverso la scrittura, i ragazzi possono esprimere le proprie idee: per i giovani è fondamentale il confronto, ascoltare le opinioni di tutti, nel rispetto sempre degli altri. Proprio per questo, per dar seguito all’iniziativa in questione, sarei molto lieto di invitare i ragazzi presso il consiglio regionale, in modo che gli studenti possano comprendere concretamente il ruolo delle istituzioni, cosa fanno e le loro funzioni. E’ prioritario anche abbattere la distanza tra istituzioni e cittadini, in particolar modo i più giovani”