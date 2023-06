NewTuscia – VITERBO – Giovedì 8 giugno alle 17:30, presso il circolo Arci “il Cosmonauta” in via dei Giardini 11 a Viterbo, invitiamo tutti i cittadini a “RIPRENDERSI IL

COMUNE”. Vi chiedete che cosa accadrà? Semplicemente un incontro pubblico con il dottor MARCO BERSANI, fondatore di ATTAC ITALIA, per lanciare anche a Viterbo, come in molte altre città italiane, un’importante campagna di raccolta-firme per due leggi di iniziativa popolare promossa dal comitato nazionale “Riprendiamoci IL COMUNE”. Le due proposte di legge hanno per oggetto una profonda riforma della FINANZA LOCALE e il ritorno di CASSA DEPOSITI E PRESTITI al suo ruolo originario di finanziatore istituzionale degli investimenti dei Comuni, attraverso l’utilizzo delle ingentissime risorse del risparmio postale di cui la Cassa dispone. Dopo la lunga e devastante stagione della privatizzazione e mercificazione dei beni e servizi pubblici, pensiamo che sia giunta l’ora

di invertire la rotta e di riprenderci ciò che ci appartiene come cittadini. Riprendiamoci IL COMUNE significa dunque, da una parte, riappropriarsi come comunità territoriali dei nostri beni e servizi comuni, dall’altra riprendersi il Comune in quanto istituzione cardine degli interessi generali e della democrazia di prossimità. Affinché i Comuni, attraverso i necessari percorsi di democrazia partecipata, tornino ad essere i veri protagonisti della vita sociale, economica e ambientale dei nostri territori. Marco Bersani interverrà in gualità di promotore e coordinatore nazionale del Comitato “RIPRENDIAMOCI IL COMUNE”. Parteciperanno anche amministratori comunali, associazioni e comitati della Tuscia.

Vista l’importanza dei temi trattati invitiamo la cittadinanza a intervenire.

il Comitato RIPRENDIAMOCI IL COMUNE