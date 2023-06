NewTuscia – ROMA – Nel Lazio appuntamenti ad Oriolo Romano, Farnese e Calcata con BeCome, il progetto per favorire la costruzione di Comunità Energetiche Rinnovabili

Partono gli appuntamenti della Festa Nazionale dei Piccoli Comuni con “Voler Bene all’Italia” alla ventesima edizione, realizzata da Legambiente e Kyoto Club, in partnership con Enel X, con il contributo di AzzeroCO2 ed il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, Touring Club Italiano, I Borghi Più Belli d’Italia, Fondazione Symbola, Appennino Bike Tour, IT.A.CÀ – Festival del Turismo responsabile.

Con lo slogan “Comunità energetiche per un futuro di pace ” la campagna arriva insieme al progetto BeCome nato per favorire la nascita di comunità energetiche nei piccoli comuni ed è il momento per ribadire l’urgenza di utilizzare i 2,2 miliardi di euro del PNRR a loro dedicati: durante gli appuntamenti che ruotano intorno a un nuovo modello per produrre e distribuire energia senza fonti fossili, sarà sottoscritto il Manifesto di “Voler Bene all’Italia” – “Seminiamo un Futuro di Pace con le Rinnovabili” che sancisce un patto intergenerazionale fondato su una visione comune di un futuro di pace, e la consegna di semi di girasole ai giovani 11enni che compiranno 18 anni nel 2030, termine entro cui l’Italia dovrà portare al 30% la produzione da fonti rinnovabili di energia.

Tra le piazze nel Lazio appuntamento sabato 3 giugno a Calcata e domenica 4 giugno alle ore 10,30 ad Oriolo Romano con la firma del manifesto, la consegna dei semi e con la passeggiata tra i luoghi della nuova generazione energetica da fonti rinnovabili. Nei prossimi giorni l’iniziativa si sposterà a Farnese per avviare il percorso di CER già predisposto insieme al circolo “La Spinosa” di Legambiente e l’Amministrazione Comunale.

“Le Comunità energetiche rinnovabili sono un nuovo importante e diffuso tassello nel grande puzzle della transizione ecologica – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente – e con Voler Bene all’Italia andiamo a rafforzare quei percorsi messi in campo in questi mesi grazie a BeCome, dando la possibilità a diversi territori di svilupparne attraverso progetti di pre-fattibilità, incontri e confronti con la cittadinanza dai più piccoli ai più grandi.

Se il tessuto connettivo della nostra regione passa indissolubilmente dalla cura dei Piccoli Comuni, le azioni concrete come queste sono le risposte alle piccole grandi esigenze di tutti i borghi del Lazio, qui dove il lavoro dell’ufficio di scopo per i Piccoli Comuni portato avanti con grandissimo impegno e risultati straordinari, non può che proseguire, e in tal senso ci rivolgiamo alla nuova amministrazione regionale, per chiedere una continuità necessaria senza così smettere di generare politiche di rilancio della nostra Piccola Grande Italia”.