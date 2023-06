NewTuscia – VITERBO – Domani, alle 18.00, nella Sky Arena di Salsomaggiore andrà in scena la finale Play off per la serie A. Da una parte il Cosenza, sorteggiato come squadra locale, dall’altra l’Active Network Futsal alla sua terza finale consecutiva: la seconda a Salsomaggiore. Ecco come si sono preparati i viterbesi di Mister Monsignori che commenta: ”I ragazzi ci hanno fatto questo grandissimo regalo guadagnandosi la finale e disputando un play off di altissimo livello. La squadra è cresciuta tantissimo e abbiamo affrontato avversari di livello assoluto partendo dal Cesena, squadra rivelazione del campionato, per passare dal Regalbuto al Lido di Ostia. I ragazzi hanno registrato una crescita importante. Ora vogliamo goderci questo momento e affrontare la finale con entusiasmo e voglia: è una grandissima opportunità. Ci siamo preparati in un clima di euforia. Speriamo di portarla anche sul terreo di gioco”.

Avversaria in parte sconosciuta perchè proveniente da un altro girone. Ma la vittoria sul Lido di Ostia ha regalato un’atmosfera magica: ”E’ un avversario molto forte – conclude Mister Monsignori -. Sono arrivati secondi nel loro girone dimostrandosi solidi: i numeri parlano per loro. Non sono arrivati in finale per caso e sappiamo sarà complicato. Però arriviamo con una grande voglia di dimostrare i progressi fatti in questo anno di lavoro insieme. Dobbiamo scendere in campo con il giusto atteggiamento, quello di vedere questa finale come opportunità. Dobbiamo essere bravi ad accompagnare i ragazzi in cui questo importantissimo viaggio. Siamo fiduciosi”. Diretta su Sky Sport.