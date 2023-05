NewTuscia – GROTTAFERRATA – Fino al 7 luglio 2023 sarà possibile richiedere un voucher fino a 320 euro a copertura delle spese sostenute per l’iscrizione di bambini e ragazzi a centri estivi, servizi socioeducativi e centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono la propria attività nel Comune di Grottaferrata.

Un provvedimento che rientra nel Piano per l’Infanzia e l’Adolescenza approvato dalla Giunta comunale con l’obiettivo di sostenere le famiglie di Grottaferrata con Isee più basso, garantendo l’accesso ai centri estivi del territorio al più alto numero possibile di minori fino a 14 anni.

“Rinnoviamo la nostra vicinanza alle famiglie di Grottaferrata offrendo loro un’opportunità per superare quegli ostacoli di natura economica che possono ridurre drasticamente le occasioni di socialità e di fruizione di esperienze educative per i più piccoli, soprattutto dopo la chiusura delle scuole, favorendo la conciliazione, per i genitori, tra lavoro e vita privata – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Maria Passini –. La priorità verrà data alle famiglie con bambini e ragazzi disabili, in un’ottica di inclusione sociale e integrazione”.

“Un provvedimento innovativo, pensato per lasciare alle famiglie la scelta della struttura più idonea alle proprie necessità – sottolinea il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Riteniamo fondamentale estendere a quanti più bambini e ragazzi possibile il diritto ad accedere ad attività ricreative ed educative sane e partecipate, dirigendo le risorse del bilancio comunale in primis verso quei nuclei familiari che, specie in questo periodo di aumento generalizzato del costo della vita, sono costretti a rinunciare a importanti servizi, come i centri estivi, che accrescono il benessere e favoriscono lo sviluppo armonico dei minori “.

Il contributo è rivolto alle famiglie residenti a Grottaferrata con Isee fino a 18.000 euro, con priorità a famiglie con bambini o ragazzi disabili certificati ai sensi della legge n. 104/1992. L’importo del voucher sarà di 320 euro, per famiglie con Isee fino a 9.000 euro, e di 200 euro, per famiglie con Isee da 9.000 a 18.000 euro. L’invio della domanda, da inoltrare entro il 7 luglio 2023, dovrà avvenire tramite pec all’indirizzo info@pec.comune.grottaferrata.rm.it o con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaferrata. La modulistica necessaria e tutte le informazioni per richiedere il contributo sono sul sito istituzionale, al seguente link: https://www.comune.grottaferrata.rm.it/ente/avvisi/1029