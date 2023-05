NewTuscia -VITERBO – È possibile rallentare il nostro stile di vita? È possibile un’economia più umana ed orientata ad un benessere che non sia solo economico?

Queste sono le principali domande affrontate nella seconda edizione del festival ambientale Ecosofia – Slow Life. Il festival è organizzato dall’associazione La Via e avrà luogo sabato 17 giugno dalle ore 17.00, presso il cortile della parrocchia di S.M. Delle Farine (VT).

A guidare il dibattito aperto (Aperitalk) saranno i contributi offerti dal Prof. Leonardo Becchetti (docente di economia politica all’università di Roma Tor Vergata, co-fondatore di NEXT e direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile) fautore di un’economia civile, creatrice di bene comune e volta ad uno sviluppo sostenibile per l’uomo e l’ambiente. Ulteriori spunti arriveranno dall’intervento dell’antropologo Enrico Petrangeli, che contribuirà con un focus sul sentire e percepire il tempo, e come questo si leghi ai ritmi di vita dell’uomo di oggi, del passato e di altre civiltà.

Il dibattito aperto affronterà, quindi, la connessione tra ricchezza, tempo e lavoro chiedendoci se è possibile un’economia più umana ed orientata ad un benessere diffuso che va oltre all’aspetto economico.

Infine, saranno i partecipanti a contribuire con i loro interventi, idee e domande che liberamente possono condividere al festival. Infatti, Ecosofia nasce dal desiderio di approfondire le tematiche ambientali e sociali attraverso il confronto libero tra i cittadini. L’idea è quella di facilitare la costruzione di un sapere di relazione, così da considerare i fenomeni nel loro insieme.

Il programma del festival 2023 prevede: l’Aperitalk, un dibattito aperto e strutturato in modo del tutto informale e colloquiale, con la possibilità di fare, nel mentre, un piccolo aperitivo; la cena solidale con menù vegetariano per sostenere l’associazione; e i festeggiamenti dell’anniversario dell’associazione con musica e danze a ritmo di una Jam Sassion condotta dal musicista e percussionista Gianni Rosa, a cui potrai liberamente partecipare con il tuo strumento. A seguire dj-set di Kizu Sound Selecta con le migliori canzoni reggae e dancehall.

Coordinate:

Sabato 17 giugno @ Parrocchia S. M. Delle Farine (VT)

Dalle 17.00: Aperitalk – il dibattito aperto sul tema Slow Life

Dalle 20.00: cena e festeggiamenti dell’anniversario La Via