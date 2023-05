NewTuscia – ROMA – Il Trastevere calcio comunica ufficialmente che il rapporto sportivo con il tecnico Franco Cioci, prosegue anche nella stagione 2023/24. In amaranto dal 2019, prima come vice allenatore della prima squadra e poi alla guida della Juniores, Cioci ha condotto la squadra del rione fino al terzo posto nel girone F nella stagione appena conclusa: “Ringrazio la società per avermi dato l’opportunità lo scorso anno e di avermi rinnovato la fiducia – le prime parole del tecnico – Sono contento perché abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati un’estate fa: abbiamo raggiunto i playoff in Serie D, lanciato due ragazzi nel professionismo e conquistato il terzo posto nella classifica Giovani D Valore. Sono risultati che mi rendono orgoglioso e che testimoniano la bontà del lavoro che ha svolto la società. Ci tengo a ringraziare anche lo staff che ha lavorato con me nella passata stagione, dal preparatore atletico Simone Fugalli fino al collaboratore tecnico Simone Rossi, passando per il mio vice Giampaolo De Luca e il preparatore dei portieri Tonino Davì. Per l’anno prossimo abbiamo già un’ottima base da cui ripartire e il direttore, Flavio Betturri, è già al lavoro per completare la rosa. Avere a disposizione una squadra già pronta per il ritiro è qualcosa di veramente eccezionale e che ci permette di lavorare nel migliore dei modi. Nella prossima stagione cercheremo di fare bene e di migliorare quanto già fatto – conclude Cioci – Sappiamo che sarà difficile perché la Serie D è un torneo pieno di insidie, ma ce la metteremo tutta”.