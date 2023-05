NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Sezione Avis “Maria Rosaria Mazzera” e Comune di Acquapendente a braccetto per un “cammino di solidarietà”. Si ripeterà Venerdì 2 Giugno il connubio ratificato lo scorso anno dalla presenza degli Assessori-camminatori Glauco Clementucci e Monica Putano Bisti alla “Camminata del Ciaraso”, progetto caldeggiato dal Presidente della locale Sezione Emilio Bandiera.

Rientrante negli eventi a corollario della Francigena-Romea Marathon, darà appuntamento ai partecipanti (prenotazioni last-minute al 0763-734062 / 375-6037144) alle ore 10.00 di fronte al Palazetto dello Sport della Località Boario. Due i percorsi disponibili (6 e 11 km), con pranzo finale all’Agriturismo Podernuvo. Molto di più di una semplice trekkingata. Ma momento di condivisione, sostegno reciproco e senso di appartenenza ad una Associazione che lavora quotidianamente sul territorio per promuovere il concetto di “donare, unica soluzione”. Una ricerca continua di raggiungere una sufficienza donazioni ma sopratutto di far comprendere come il dovere della donazione è di ciascuno di noi e non degli altri.