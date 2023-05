NewTuscia – CORI – È giunto al termine Il Maggio dei Libri a Cori e Giulianello, campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Nelle due comunità l’iniziativa ha assunto il nome de ‘Il viaggio delle parole’ e ha visto come principali tappe la Biblioteca Elio Filippo Accrocca, la sede SCOUT CNGEI Giulianello – Velletri, le scuole dell’Istituto Comprensivo Cesare Chiominto, l’asilo nido Il bruco verde e la tenuta del Dominio collettivo ASBUC di Giulianello. Tantissime le iniziative organizzate e ampia è stata la partecipazione. La programmazione, infatti, ha visto la presentazione del libro di Mario Leone, dal titolo La mia solitaria fierezza, improntato sull’esilio di Altiero Spinelli a Ventotene. La Biblioteca, inoltre, ha ospitato le Letture a sorpresa e il laboratorio con l’archivio storico comunale sul tema della Resistenza. Nel corso di quest’ultima attività, i bambini hanno avuto modo di costruire l’installazione Bücherverbrennungen, per ricordare il rogo di libri avvenuto nella Berlino nazista del 1933 e rientrante nella rassegna Libri salvati. Molto ampio è stato l’impegno nelle scuole: i bambini sono entrati in contatto con Le favole del gufo (di Rosella Tacconi), con La leggenda della bella Ninfa (di Beatrice Cappelletti) e con le letture dei volontari del gruppo locale Nati per Leggere. Gianni Rodari, la nonviolenza e la guerra di liberazione sono stati invece i temi protagonisti dell’appuntamento Favole e storie dove è facile volare via, sopra una nuvola con le ali della fantasia, tenutosi presso la sede SCOUT di Giulianello. Il 27 maggio mattina, nella splendida cornice della tenuta ASBUC di Giulianello, all’interno del Monumento Naturale Lago di Giulianello, una nuova sessione di Letture a sorpresa ha chiuso Il viaggio delle parole. La buona riuscita della rassegna è il frutto di un’ampia sinergia tra diverse realtà locali: Archivio storico comunale Pierluigi De Rossi e Biblioteca Elio Filippo Accrocca (attualmente gestiti dall’APS Polygonal), punto lettura Gianluca Canale (attualmente gestito dall’APS La Stazione), Gruppo SCOUT CNGEI Giulianello – Velletri, Nati per Leggere Cori, Associazione culturale Sintagma, Compagnia dei Lepini, Comune di Cori e IC Cesare Chiominto.

La programmazione culturale è in continuo fermento. La Biblioteca di Cori, infatti, è già pronta per ospitare quattro nuovi appuntamenti con i libri per il mese di giugno. La Sicilia agricola alla vigilia del fascismo, le rievocazioni storiche dei Monti Lepini, la scuola pubblica e la storia di un uomo in crisi d’identità saranno al centro degli incontri. Se ne parlerà con: Giusy Sciacca (D’amore e di rabbia, 10 giugno 2023, ore 18), la Compagnia dei Lepini (Le rievocazioni storiche dei Monti Lepini, 11 giugno 2023, ore 17), Christian Raimo (L’ultima ora: Scuola, democrazia e utopia, 17 giugno 2023, ore 18) e Gianguido Palumbo (DNA, Dovrei Nascere Ancora, 24 giugno 2023, ore 18, Centro storico di Giulianello, nell’ambito del Pé ì Ndò Festival).