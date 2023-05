L’appuntamento è organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e dalla sua Azienda Speciale Centro Italia per far conoscere le ricchezze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche dell’Alto Lazio

NewTuscia – VITERBO – Terza tappa 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟕 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 per i Cammini organizzati dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e dall’Azienda Speciale Centro Italia nell’ambito del progetto Turismo e Cultura.

Dopo i primi due trekking organizzati nella Tuscia, questa nuova escursione porterà i visitatori a Castel di Tora, in provincia di Rieti, alla scoperta della cascata delle Vallocchie, immersa in un paesaggio da favola verde e lussureggiante.

Dopo aver percorso il tratto contrassegnato da una scalinata, si arriverà proprio sotto la cascata dove sarà possibile ammirare il dolce scorrimento delle acque lungo i numerosi gradoni naturali, costituiti da depositi calcarei e arenaici. Subito dopo aver completato il breve anello, visita al borgo di Antuni, di origine medievale e possesso dell’Abbazia di Farfa.

La partenza è prevista alle ore 9,30 dal bar “La Casina” di Castel di Tora per un percorso che si articolerà in 5/6 chilometri, con un dislivello di 300 metri circa e una difficoltà T/E (turistico/escursionistico), per la durata di circa 5 ore.

La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso, – con priorità riservata ai residenti fuori provincia di Rieti ed ai nuovi partecipanti – previa prenotazione obbligatoria all’indirizzo email promozione@aziendacentroitalia.it. Le domande saranno accolte in ordine cronologico.

Per maggiori informazioni su questa escursione e sulle prossime in programma, è possibile visitare il sito dell’Azienda speciale Centro Italia al link https://www.aziendacentroitalia.it/