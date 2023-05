Desidero quindi complimentarmi con tutti i giocatori per quanto fatto in questa splendida stagione di sport e vittorie. Ma dietro una grande squadra, c’è sempre un grande staff. Ecco perché estendo le congratulazioni per la promozione in Serie B anche al coach Umberto Fanciullo, al suo assistente Jacopo Vitali e ai dirigenti della società Marcello Meroi e Giorgio Ricci.

Approfitto inoltre per congratularmi anche con la squadra Under 17 Eccellenza dell’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra Viterbo, che sempre nella giornata di domenica ha vinto a Roma lo spareggio con il Basket Sassari e si è qualificata per le finali nazionali valide per il titolo di Campione d’Italia. Uno straordinario risultato anche questo visto che alle finali, che inizieranno l’11 giugno a Piombino, hanno accesso solamente le 16 squadre Under 17 più forti d’Italia. Anche in questo caso un ringraziamento va anche al coach Fanciulli e alla sua assistente Mariachiara Scaramuccia che hanno guidato i nostri giovani in un’impresa così importante e grande.