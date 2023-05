NewTuscia – VITERBO – “Finalmente il basket viterbese torna ad affacciarsi su palcoscenici che per storia gli competono e per merito di una società che ha creduto fortemente in un progetto importante. Sia come assessore allo sport, sia a livello personale, come sportivo proveniente dal mondo del basket, non posso che complimentarmi per il prestigioso risultato raggiunto: la tanto agognata serie B, sfuggita l’anno scorso all’ultimo atto”. Le parole sono quelle dell’assessore allo sport e benessere Emanuele Aronne all’indomani del ritorno in B della squadra di basket Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra Viterbo.

“Come amministrazione siamo fermamente convinti che il rilancio della città passi anche dall’offerta sportiva che la stessa propone – sottolinea la sindaca Frontini -. Un campionato così prestigioso contribuirà fortemente a far arrivare il nome della nostra città negli altrettanto prestigiosi palazzi dello sport”.

“Certi risultati si ottengono con programmazione, dedizione, oculatezza – aggiunge l’assessore Aronne -: tutte virtù che l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra Viterbo ha dimostrato di possedere. Ne è prova il fatto che anche a livello giovanile abbia raggiunto un importante risultato: entrare con la compagine under 17 d’eccellenza alle prossime finali nazionali a Piombino dal 12 al 18 giugno. In quell’occasione la squadra viterbese avrà l’opportunità di misurarsi con società che hanno fatto la storia del basket nazionale”.

Alle congratulazioni di sindaca e assessore si aggiungono quelle dell’intera amministrazione, con l’augurio che tali importanti risultati rappresentino una tappa di un percorso e non un arrivo.