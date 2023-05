NewTuscia – PERUGIA – Il nuovo singolo della cantante Lisa Manara dal titolo “Lasciami Cadere” uscito il 5 maggio su tutte le piattaforme musicali e in Radio sta riscuotendo un buon successo di pubblico e di critica . E’ il primo brano, scritto ed interpretato dalla cantante che andrà a completare un EP di prossima uscita.

Lisa Manara è legata all’Umbria e ha partecipato a Trasimeno Blues, Suoni Controvento, Tournè e il 30 giugno sarà a Monte Santa Maria Tiberina per la I° edizione di Musica senza Confine, un festival musicale pop e jazz. Lisa Manara ha raccontato la genesi del brano, della musica in generale e dei tanti complimenti che ha ricevuti, su tutti in particolare quelli di Gianni Morandi, che dopo aver ascoltato la sua canzone, le ha telefonato per farle i complimenti.

“Lasciami cadere rappresenta per me un brano iniziatico, un lasciarsi andare verso quel nuovo che segna, allo stesso tempo, un eterno ritorno” – racconta Lisa- non soltanto perché è la prima uscita di un brano scritto da me ma perché richiama due temi importanti: da una parte il rapporto con il padre, figura fondamentale per la crescita di una bambina; dall’altra la presenza del pianoforte che volevo fosse protagonista, strumento con il quale compongo e grazie al quale ho incontrato la musica all’età di 4 anni”.

“Mi piace poter pensare che ogni cosa, anche quella più dolorosa – aggiunge Lisa – abbia un sorriso nascosto che aspetta solo l’occasione di farsi vedere. Tutto ci resta addosso per essere trasformato in qualcosa di più alto, magari in musica o semplicemente un ricordo da raccontare. È così che l’amore di un genitore ti fa sentire questa claustrofobica vicinanza e lontananza allo stesso tempo, un amore che a volte non rispetta le nostre aspettative di figli perché l’unica cosa che vorremmo è poter sentirci liberi di essere, di sbagliare e quindi cadere.

Maturare e diventare adulti credo significhi proprio questo: saper ascoltare ciò che ci muove, quello che scalpita dentro, quello che fa brillare e quello che ci fa male, saperci riflettere in chi ci ha educati ma affrancarsi per poi ritrovarsi. L’ identità è una conquista, un lavoro, l’identità non poggia su nulla ma va costantemente rinfrescata perché non sbiadisca o resti radicata ad idee che non ci appartengono più.”

“Lasciami Cadere” e uscito da appena qualche giorno e già sei stata inondata di messaggi positivi e di complimenti. Tra i tanti però ce stata una telefonata di un personaggio importante.

“Si, è andata proprio così: il 5 maggio, il giorno dell’uscita del singolo ho mandato un messaggino a Gianni con il link di “Lasciami Cadere” e il giorno dopo mi ha chiamata. Era entusiasta del brano, gli è piaciuto molto, ha voluto sapere se lo avessi scritto io, dove l’avessi registrato e come stessero andando le cose per me! Mi ha fatto dei complimenti, che ho sentito molto sinceri ed ho apprezzato davvero tanto questo gesto da parte sua, perché lo trovo di grande umiltà e umanità. Nel frattempo ci siamo anche raccontati le nostre vite artistiche, come stessero procedendo dopo il tour che feci con lui tra il 2018 e il 2020 e abbiamo parlato tanto anche della situazione attuale della musica italiana. È un legame artistico ed umano che mi piacerebbe portare avanti. Dietro all’artista ci deve sempre essere l’umano, le sue esperienze e non una fabbrica di canzoni. Per me l’uscita di questo brano è un po’ come nascere una seconda volta, quanto è bello rinascere in primavera e chissà quante volte ancora vorrò rinascere”.

Lisa Manara all’età di 5 anni, grazie alla madre pianista, si avvicina al pianoforte e da quel momento non ha mai smesso di studiare.

Cantante, musicista, autrice e cantautrice, con una forte e solida preparazione di base è diplomata con il massimo dei voti, in canto jazz, al conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Suona chitarra e pianoforte, nel suo curriculum, nonostante la giovane età, tantissimi concerti e collaborazioni con artisti importanti: Quintorigo, Tommy Emmanuel, Eric Sardinas, Diunna Greenleaf.

Nel 2011 vince il concorso “Donne Jazz & Blues”, che le permette di partecipare ad un workshop sulla voce presso la Venice Voice Academy di Los Angeles. Per un paio di anni (2018/2020) è stata la vocalist di Gianni Morandi nel suo ultimo tour: “D’Amore d’Autore”. Ha già partecipato, tra i tanti concerti, in città e paesi dell’Umbria, cantando a Pietralunga (PG) e ad Urbino Jazz, esibendosi a Palazzo Ducale. A fine mese sarà in Umbria , il 30 giugno, a Monte Santa Maria Tiberina per la I° edizione di Musica senza Confine, un festival musicale pop e jazz.