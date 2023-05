Viterbo

Mattinata con tempo asciutto e cieli per lo più sereni su tutti i settori. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali soprattutto sui settori più interni. Esaurimento dei fenomeni ovunque entro la sera. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi specie sulle zone interne, dove risulteranno anche intensi. Fenomeni in esaurimento dalla serata con nuvolosità in transito e schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino innocui addensamenti su Alpi e Prealpi, sereno altrove. Al pomeriggio attese piogge e temporali sui rilievi, più asciutto sulla Pianura Padana. In serata ancora acquazzoni e temporali sui medesimi settori; variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO



Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni o temporali lungo l’Appennino, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.