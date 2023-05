NewTuscia – VITERBO – Dopo nove anni il sogno diventa realtà e l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra Viterbo torna in serie B. Lo fa davanti al suo pubblico, in un PalaMalè straripante di tifosi che con il loro entusiasmo hanno sospinto fino alla vittoria i propri giocatori per poi festeggiare con loro sul parquet la conquista di un obiettivo prestigioso.

Una gara difficile quella contro la forte ed esperta Frascati, che con l’esperienza dei propri uomini e la qualità del gioco espresso ha reso la vita durissima ai padroni di casa, in una partita dal punteggio

basso conseguente all’aggressività delle difese, tutta all’insegna dell’agonismo e dove la tensione per l’importanza della posta in palio è risultata palpabile sin dalla palla a due.

Il match di andata era stato altrettanto combattuto, sia in chiave tattica che tecnica ed in gara 2 i rispettivi coach avevano predisposto soluzioni ed adattamenti a ciò che era stato preparato per il primo incontro. Ma Fanciullo ed i suoi ragazzi non hanno mai perso di vista la bussola che poteva condurli alla meta sperata e con tenacia, concentrazione e consapevolezza dei propri mezzi hanno condotto in porto un risultato ancora una volta storico per il basket viterbese, proprio nello stesso giorno in cui gli Under 17 di Eccellenza biancostellati conquistavano un posto nelle finali nazionali tra le sedici squadre più forti d’Italia.

Un match ben giocato dalla Stella Azzurra, che in queste ultime gare aveva messo in campo tutto il meglio delle proprie caratteristiche, lottando caparbiamente e reagendo nella maniera giusta ai tanti infortuni che la avevano pesantemente bersagliata negli ultimi mesi. Un obiettivo voluto fin da inizio stagione e meritatamente raggiunto da un gruppo validissimo guidato da uno staff eccellente.

Ora si pensa a festeggiare la promozione e poi si valuterà come affrontare i prossimi impegni per una stagione tutta da costruire. Ma con la gioia, l’entusiasmo e la soddisfazione di aver raggiunto, con una seria programmazione, con un ottimo lavoro di equipe e con a fianco un meraviglioso pubblico, un risultato che inorgoglisce noi e tutto il basket viterbese.

ORTOETRURIA-WeCOM STELLA AZZURRA VT 56: Price 15, Ortenzi, Manzo 5, Cittadini 13, Nieddu ne, Rogani 6, Baldelli, Taurchini 5, Pebole 1, Meroi 8, Mataloni ne, Casanova 3. Coach: U. Fanciullo, Ass.ti: J. Vitali, U. Cardoni

CLUB BASKET FRASCATI 49: Grilli 16, Valentini, Albenzi ne, Guaita, Schivo 7, Bonessio 8,

Pittman 9, Paradisi, Cavallo 4, Sforza 5, Marrella ne. Coach: G. Pasquali. L. Zerbin

Parziali: 14-15/ 12-12/ 19-15/ 11-7

Rimbalzi: Price 12, Pittman 10

Assist: Taurchini 4, Price 2

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo