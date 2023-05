NewTuscia – VETRALLA – Si è concluso per Francesco Puocci, con un meritatissimo terzo posto di podio, la prima tappa del campionato europeo Rally Raid Tout Terrain. Sta rientrando da Karpenisi (Grecia) il nostro pilota vetrallese, dopo una gara caratterizzata da tanto fango e pioggia, strade di piena montagna con strapiombi continui e mulattiere anche oltre i 2000 metri.

Paesaggi stupendi, ma tanto difficili e scivolosi, dove tutti i partecipanti , oltre trecento, ogni giorno erano chiamati a fare i conti con le inaspettate avverse condizioni climatiche, che hanno causato il ritiro di tanti piloti già nei primi giorni di gara. Frank adesso si preparerà per partecipare alla seconda tappa del campionato europeo in Romania al ‘Calarasi Rally Maraton’. Soddisfazione ed orgoglio per il nostro pilota.