NewTuscia – VASANELLO – Chiusura in grande stile per il Vasanello Film Festival “Sandro Ricci”-L’Isola del Rispetto, che, iniziato venerdì 26 maggio si è concluso ieri a Vasanello con la presenza di Pupi Avati.

La rassegna nasce grazie alla generosità del Prof. Sandro Ricci, grande appassionato di cinema, letteratura ed etnoantropologia, che ha devoluto una parte cospicua della sua eredità al Comune per l’organizzazione di una rassegna cinematografica annuale.

L’obiettivo è quello di fare del festival un appuntamento annuale di rilievo nel panorama del cinema italiano, stimolando e valorizzando l’innovazione e la creatività del linguaggio audiovisivo e la sua capacità di captare i cambiamenti della società, dei bisogni, delle percezioni e di incidere sui modi di vedere le cose.

“Il Vasanello Film Festival punta ai giovani e alle loro potenzialità – ha commentato il sindaco Igino Vestri in apertura dell’evento, loro rappresentano il nostro futuro e dobbiamo fornirgli qualsiasi strumento utile per una crescita sana e costruttiva nella società.

La finalità della rassegna, che ha carattere tematico, verte proprio in questa direzione: concorrere alla promozione in tutti i suoi aspetti e implicazioni della cultura del rispetto in continuità, ampliandone la portata, con iniziative in tal senso che il Comune porta avanti da anni per il contrasto della violenza sulle donne.”

“La prima edizione di questo festival ha riscosso un grande successo – aggiunge il presidente della commissione tecnica giudicatrice, il regista Andrea Barzini, sono infatti arrivati dei cortometraggi anche dalla Francia e dall’Inghilterra, con una varietà di contenuti che sfugge all’omologazione.

“Mi auguro che questi ragazzi continuino a sognare e soprattutto a sognare in grande perché se c’è un piano B non si realizza mai il piano A” – ha concluso l’incontro il maestro Pupi Avati.

Il Vasanello Film Festival organizzato dall’assessorato alla Cultura guidato da Dominga Martines si è avvalso della competenza della giuria tecnica composta dal presidente Andrea Barzini, da

Maria Elena Piferi, Antonio Tabacchi, Marcello Arduini e Leonardo Recsic.

Questi i nomi dei primi classificati nella prima edizione del Vasanello Film Festival – L’Isola del Rispetto”.

Sezione A (Scuole) “Nessuno è solo” di Francesco Salerno

Sezione B (Artisti emergenti o professionisti) Ex aequo: “Albicocche” di Pasquale Armenante e “La quotidiana odissea di Penelope” di Michele Bottini.

Migliore sceneggiatura: “Farfalle” di Marco Pattarozzi

Miglior attore/attrice: Marie Letitia Gullier.

www.comune.vasanello.it