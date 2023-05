NewTuscia – ROMA – “Grande successo di Vox nelle elezioni amministrative, il partito che cresce di più in tutta la Spagna. Il progetto politico di Santiago Abascal, la cui delegazione è una componente importante dell’ECR al Parlamento Europeo, si consolida e diventa una forza politica decisiva per l’alternativa alle sinistre, sia a livello regionale e comunale, sia a livello nazionale. Anche in Spagna, come in tanta parte d’Europa, di fronte a scelte importanti per il futuro, tira un forte vento di centro-destra. I cittadini bocciano le sinistre e affidano la guida del governo e delle amministrazioni al centro-destra, secondo un modello che ha visto l’Italia precorrere i tempi con le elezioni politiche di settembre e le recenti consultazioni regionali. Complimenti agli amici di Vox che continuano a crescere e a rafforzare il progetto dei Conservatori europei. Insieme, dopo aver vinto a Roma, vinceremo anche Madrid e a Bruxelles”.