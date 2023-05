NewTuscia – ROMA – “Il Centrodestra stravince oggi in tutta Italia a conferma del fatto che chi lavora sodo e con costanza ottiene i risultati sperati. Congratulazioni a tutti i sindaci e a tutti gli amministratori che ora possono festeggiare un risultato importantissimo.

In particolare per la provincia di Viterbo la vittoria di Matteo Amori, nuovo Sindaco di Sutri e della sua squadra è motivo di orgoglio e soddisfazione per Fratelli d’Italia. Se volessimo poi commentare ancora più politicamente l’esito di queste amministrative possiamo tranquillamente affermare che il primo tagliando del Governo Meloni è superato a pieni voti. Concretezza, senso del dovere e riposte serie sono il biglietto da visita del Governo e di Fratelli d’Italia che è, ogni giorno, al lavoro per gli italiani. Ai sindaci ed agli amministratori di Fratelli d’Italia e di tutta la coalizione rinnovo i migliori auguri per un proficuo lavoro e confermo la mia piena disponibilità di lavoro e collaborazione per il bene dei nostri territori.”

Così in una nota l’On. Mauro Rotelli,

Presidente Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

Camera dei Deputati