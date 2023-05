AL CONCORSO, ORGANIZZATO DAL TAVOLO DEL VOLONTARIATO DONAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELLA ASL DI VITERBO, CON LA COLLABORAZIONE DELLA FONDAZIONE CARIVIT, HANNO PARTECIPATO 697 STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA TUSCIA

NewTuscia – VITERBO – Si è svolta oggi pomeriggio la cerimonia di premiazione del concorso “Donare per donarsi” 2023, promosso dal tavolo del volontariato Donazione ed educazione alla salute della Asl di Viterbo, con la collaborazione della Fondazione Carivit, e rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Viterbo.

Un’edizione, quella di quest’anno, che è stata caratterizzata da un’adesione massiccia di ragazzi e studenti, per la precisione 697, provenienti dagli istituti Falcone e Borsellino di Vignanello, Santa Maria del Paradiso di Viterbo, Pio Fedi di Vitorchiano, Grotte Santo Stefano, Graffignano e Celleno, Anna Molinaro di Montefiascone, plessi di Zepponami e Mosse, Istituto scolastico di Soriano nel Cimino, Don Milani Grotte Santo Stefano, Istituto scolastico di Montalto di Castro. Tutti impegnati nella produzione di lavori, tradizionali e audio visivi, incentrati nella promozione del messaggio legato alla donazione di organi e tessuti.

All’incontro, oltre ai docenti e agli studenti, hanno partecipato il direttore sanitario della Asl di Viterbo, Antonella Proietti, le assessore del Comune di Viterbo, Patrizia Notaristefano e Katia Scardozzi, la referente dell’Admo Viterbo Paola Massarelli, il presidente dell’Avis provinciale, Luigi Ottavio Mechelli, il presidente dell’Aido di Montefiascone, Monia Paolini, Roberto Costanzi e Patrizia Galeotti dell’Associazione Malati di Reni, il direttore del Dipartimento di emergenza e accettazione della Asl, Luigi Sommariva, la coordinatrice del coordinamento Donazione organi e tessuti della Asl di Viterbo, Teresa Riccini e la coordinatrice del tavolo di volontariato aziendale, Stefania Stefani.

Al termine della cerimonia di premiazione, grazie alla collaborazione della Fondazione Carivit, i lavori realizzati sono stati esposti presso il Centro culturale di Valle Faul per consentire agli studenti, ai genitori e ai docenti di poter visionare e apprezzare un vero e proprio percorso creativo, costruito in sinergia con le associazioni di volontariato e con l’azienda sanitaria locale e volto a promuovere la donazione di organi e tessuti nella provincia di Viterbo.

“L’edizione 2023 del premio ‘Donare per donarsi’ – commenta il commissario straordinario della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi – è la conferma, per numeri e per la qualità delle proposte creative, che l’iniziativa, ormai, è diventata un momento imprescindibile di promozione e di diffusione del messaggio collegato alla donazione di organi e tessuti nella nostra provincia. Un ringraziamento particolare, e di cuore, va alle associazioni di volontariato, da anni, impegnate insieme ai nostri professionisti nel tavolo di partecipazione attivo presso la Asl di Viterbo. La sinergia che si è venuta a creare con gli Istituti della Tuscia, con i dirigenti scolastici, gli insegnanti, i ragazzi, i loro genitori ci fa ben sperare, perché stiamo creando un percorso ‘giovane’ che intendiamo sostenere e sviluppare nel tempo, affinché le tematiche associate alla donazione siano sempre più sentite e vissute in tutta la nostra provincia”.

1° PREMIO– Categoria Primarie

Albero della Vita

Scuola primaria Istituto comprensivo Falcone e Borsellino

2° PREMIO- Categoria Primarie

Donar-si rende felici

Scuola primaria Santa Maria del Paradiso classe 1a

3° PREMIO- Categoria Primarie

Donare per Donarsi

Scuola Primaria Istituto Comprensivo Statale

di Montalto di Castro classe 4A

1° PREMIO- Categoria Secondarie di Primo Grado

La Storia di Cuore

Scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo “PIO FEDI” di primo grado di Grotte Santo Stefano classi 1 A 1 B

2° PREMIO- Categoria Secondarie di Primo Grado

Le parole e le voci della Generosità

Scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo

“PIO FEDI” di primo grado di Grotte Santo Stefano, plesso Vitorchiano, classi 1 B

3° PREMIO- Categoria Secondarie di Primo Grado

Portachiavi – Il Dono

Scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo “PIO FEDI” di primo grado 3 C

Premio Admo Viterbo sede operativa Admo Lazio

Doni di Vita Nuova

Scuola secondaria di primo grado

Don Lorenzo Milani, Vitorchiano classe A

Premio Tavolo istituzionale Asl

Cuore 3D

Scuola secondaria Pio Fedi di Primo grado di Vitorchiano classe 3 A

Premio Avis

Scatola – Donare è Vita

Scuola secondaria di primo grado “Pio Fedi”

di Grotte Santo Stefano le classi 2/A 2/B

Premio Aido

Video- Un dono per Willy

Scuola Primaria Anna Molinaro plesso di Mosse Classe 5 G

Premio Associazione Malati di Reni

Donare è un atto d’amore che illumina chi è nel buio

Scuola primaria Santa Maria del Paradiso

di Viterbo classe 5

Premio Donazione Organi e Tessuti

Il cuore è una ricchezza

Istituto comprensivo Monaci Soriano nel Cimino classe 3C

Premio ASL Direzione Generale

Salvare x Donare = Amare

Scuola secondaria primo grado Don Milani 2 A Vitorchiano