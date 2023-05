NewTuscia – CAMPI BISENZIO – Prima di tutto congratulazioni al giovane ma preparato dott. Andrea Tagliaferri, nuovo sindaco di Campi Bisenzio. Sinistra per Campi, il civismo di Fare Città, l’ambientalismo e il movimento Cinque Stelle hanno costruito un nuovo centrosinistra, pieno di persone autonome dalle piramidi dei faraoni di Firenze. Nardella e Giani hanno perso ogni connessione con le persone che vivono, inquinate e congestionate, nella Piana. Continua la ribellione contro il progetto di nuovo aeroporto di Firenze-Peretola, e contro i tracciati sbagliati di una tramvia che certo affarismo fiorentino vuole non a servizio del lavoro e dello studio, ma della speculazione turistico-immobiliare.

Contratulazioni ai consiglieri civici indipendenti che sono stati eletti praticamente dappertutto. Le persone si aspettano molto dal loro impegno e dal loro essere autonomi dai partiti. Anche le destre e il PD, quando hanno avuto risultati positivi, li hanno avuti con il supporto del civismo. Questo è il grande cambiamento positivo in corso. Per loro OraToscana porta avanti la campagna per restituire poteri e strumenti ai consiglieri comunali:

https://www.autonomieeambiente.eu/forum-2043/130-per-la-dignita-del-consigliere-comunale

Alla stampa locale confermiamo un sentito ringraziamento per avere garantito quella “par condicio” a cui i media più grossi e più potenti, RAI Toscana in primis, paiono ancora allergici.

OraToscana

Mauro Vaiani Ph.D., garante

segreteria interterritoriale di Autonomie e Ambiente