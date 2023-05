NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Vince la Vigor ma soprattutto il bel gioco in latitudine aquesiana. Grazie ai Tecnici Gaggi e Bandiera che pianificano e realizzano due squadre che tatticamente cercano solo ed unicamente la vittoria. Vigor in vantaggio all’alba-match: perfetto lancio di Cannavacciolo e rete di Bedini. Bonaventura pareggia un quarto d’ora dopo dimostrando fiuto da goal in area. Vigor nuovamente in vantaggio al 5° della ripresa. Azione in stile brasileiro di Bedini che innesca Pecci. L’intelligente copertura spazio ospiti seppur ridotti in dieci crea i presupposti del pareggio di Venanzi su cross di Gasperini. Ma ancora Pecci chiude i giochi a nove dalla fine. Gli ospiti colpiscono alla mezz’ora del primo tempo un palo con un colpo di testa di Venanzi e mixano giocate che portano alle conclusioni di Bonaventura, Venanzi, Nicolini, Valentini. Possono godersi la prova maiuscola di Gasperini prima di reclamare un calcio di rigore su contatto difensore-Venanzi in area (l’arbitro dà ragione al primo). Bedini e Pecci onnipresenti in ogni azione Vigor. Cannavacciolo magistralmente nel doppio ruolo di suggeritore e finalizzatore. A nulla valgono i reclami per una rete annullata a Bedini. L’arbitro opta per il fuorigioco.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE A)

VENTOTTESIMA GIORNATA (SABATO 27 MAGGIO 2023)

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – ASD PRO ALBA CANINO 3-2

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Wayas, Galli, Sidime, Contadini, Bambini, Cannavacciolo, Sulejimani (23° st Belli), Pecci, Parrino, Bedini, Benfante

ALLENATORE: Gaggi

ASD PRO ALBA CANINO: Fioretti, Giordano Maffei, Cristiano Maffei (24° st Emanuele Frappolli), Marco Frappolli, Onori (9° st Carli), Reda (9° st D’Alessandro), Gasperini (40° st Bennella), Bonaventura, Valentini, Venanzi, Nicolini (3° st Di Carlo)

A DISPOSIZIONE: Gueye

ALLENATORE: Bandiera

ARBITRO: Giuseppe Noto Comitato di Viterbo

MARCATORI: 1° pt Bedini (APVA), 16° pt Bonaventura (APAC), 5° st, 36° st Pecci (APVA), 26° st Venanzi (APCA)

NOTE: Espulso 13° st Bonaventura (APAC) per doppio giallo. Ammoniti 36° pt Galli (APVA), 1° st Canavacciolo (APVA), 9° st Suleijmani (APVA)