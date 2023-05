NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riforme e premi. Si è parlato, organizzato dalla Flaminia Calcio della riforma dello sport e dell’etica sportiva a Civita Castellana per due giorni. Nella prima giornata gli avvocati Bevilacqua e Morandini hanno delineato le riforme in tema di vincolo e svincolo del calciatore. Poi il consigliere Figc Bernardi ed il dottor Bosi hanno spiegato le novità in tema di contratto di lavoro sportivo. Infine il moderatore avvocato Casarola (che ha ideato questa iniziativa) ha introdotto il sistema dei premi nel calcio. Sono intervenuti anche con i saluti gli avvocati Barbiero (serie D), Ferrini (divisione calcio a 5) e Moracci (Figc lnd Viterbo).

La seconda giornata ha visto gli interventi dell’ avvocato Civale e del dottor Auriemma, poi c’è stato l’intervento del presidente del Montespaccato Monnanni che ha parlato degli strumenti per far crescere in società dilettantistica. Il dottor Tozzi e il dottor Esposito hanno fatto emergere la necessità per le società sportive di dotarsi di un assetto organizzativo e gli avvocati i Lubrano e Marcucci si sono soffermati sulla funzione dell’etica nelle mondo sportivo. L’avvocato Serafini ha evidenziato la necessità anche per le società sportive di tutelare l’identità e la privacy dei propri tesserati. Il Presidente Bravini è Casarola hanno consegnato il Premio Etica nello sport al dottor Grimaldi, per la sua opera di diffusione dei valori sportivo attraverso il racconto. Poi sono state premiate dal segretario generale della Flaminia Ottavio Macino dal presidente Francesco Bravini e dal fiduciario Coni Marco Marcucci le formazioni under 15 e under 16 della Flaminia per i successi ottenuti in questa stagione e il Sassacci che ha vinto il campionato di terza categoria. Nel corso della consegna dei riconoscimenti sono intervenuti anche Piscopiello per il settore giovanile della Flaminia e il diesse Scardala.