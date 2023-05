NewTuscia – VENEZIA – Dopo il successo dello Spoleto Meeting Art e della Accademia Auge al Parlamento Europeo di Bruxelles, lo Spoleto Meeting Art e l’Accademia Auge si sono presentati a Venezia con un prestigioso Premio Internazionale e con ben 11 mostre in tutta la città in occasione della Biennale Internazionale di Architettura in corso, con la quale sono state attivate diverse partnership culturali e comunicative tra le quali lo Speciale Magazine Ge Speciale Biennale di Venezia a cura di Paola Biadetti.

Nella giornata di sabato 27 maggio alle ore 16,00 si è svolto il Premio Internazionale Menotti Art Festival Spoleto (per la promozione delle arti) e Quotidiano La Notte (per giornalisti e operatori della comunicazione) presso Calle del Teatro o della Commedia, in una delle piazze più suggestive di Venezia a ridosso del Ponte di Rialto e con l’ospitalità del ristorante vip Al Colombo di Domenico Stanziani (presso il quale dalle 21,00 del 27 maggio si è svolta la serata di gala della cultura e delle arti).

L’evento è stato coordinato da Luca Filipponi, Giuseppe Catapano e Cesare Cilvini, reduci dalla straordinaria esperienza del Nobel di Stoccolma (dicembre 2022 e riconfermati per la conferenza del Nobel 2023) e dal vice direttore del TG2 Fabrizio Frullani.

Fra i vincitori del premio per gli operatori della comunicazione anche una giornalista e insegnante viterbese: Anna Maria Stefanini.

Ecco l’elenco dei premiati di questo evento internazionale, seguitissimo dai media, per il Menotti Art Festival Spoleto Speciale Biennale: Antonio Giulio Alagna, Eleonora Altamore, Silvio Amato, Sonia Babini, Patrizia Bacarelli, Morena Bellanca, Gianluca Bruno, Mauro Capitani, Giuseppe Cascella, Giuseppe De Chiara, Stefano de Majo, Marina Flocco, Domenico Marrella, Marcello Marzulli, Antonio Moccia, Sonia Napolitano, Giuseppe Petrarca, Francesco Petrino, Franco Antonio Pinardi, Felicità Romagnoli, Adriano Sambri, Claudio Scarpa, Franco Spada, Domenico Stanziani, William Tode. Per il Premio Quotidiano La Notte Speciale Biennale di Venezia: Giovanni Bonani, Rocco Cosentino, Neria de Giovanni, Cristina Di Silvio, Umberto Giammaria, Pietro Lucchetti, Mariangela Mandia, Maddalena Menza, Anna Maria Petrova, Anna Maria Stefanini, Valentina Tacchi, Paola Zanoni.

Premi speciali per Fabrizio Frullani (Comunicazione), Tania di Giorgio (Musica), Ekaterina Tchakarova (Promozione della Cultura). Le mostre personali dello Spoleto Meeting Art Speciale Biennale di Venezia saranno aperte al pubblico fino al 31 luglio: Sonia Babini e Mario Lo Coco presso il ristorante Al Colombo, Morena Bellanca e Luciano Vetturini a Villa Pannonia di Venezia Lido, Patrizia dalla Valle presso Santa Croce Boutique Hotel Venezia, Evelina Marinangeli presso Hotel Hungaria di Venezia Lido, Marcello Marzullo presso Tc Venezia Hotel Excelsior di Venezia Lido, Adriano Sambri presso Hotel Cristallo di Venezia Lido, Lorenza Altamore e Silvio Amato presso Ego Boutique Hotel a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti.