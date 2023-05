NewTuscia – ROMA – “Vorrei esprimere la mia personale solidarietà all’uomo Roberto Gualtieri, per una volta che aveva dimostrato di voler essere Sindaco e di esserci, assumendo addirittura l’impegno di risolvere un problema (per la verità di alcuni “simpatizzanti” della sua stessa parte politica, che per anni hanno beneficiato di importanti finanziamenti governativi e regionali) legato ad una prossima rassegna cinematografica estiva, non solo è stato contestato, ma – come riportato in un articolo sul sito de Il Foglio – si è visto occupare il Campidoglio. Povero Sindaco ma soprattutto poveri i romani. Da questa vicenda si evince amaramente che per ragionare con l’amministrazione capitolina ed ottenere ciò che si vuole, basta andare in Campidoglio ed occuparlo, magari anche con la telefonata di sostegno di un leader di partito. Ecco, non vorremmo che alla fine per avere le strade pulite, la manutenzione del verde nei parchi, servizi di mobilità efficienti piuttosto che l’estensione della ZTL … cioè in poche parole vivere in una città normale, ai cittadini non rimanesse altro che salire in Campidoglio e pretenderlo, così come stanno facendo certi noti “ragazzi”.

Lo dichiara in una nota Antonello Aurigemma, consigliere regionale del Lazio