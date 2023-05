NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Sabato 27 maggio a Roma al Campo del Rugby Roma Olimpic Club 1930 la UNDER 19 Fiamme Oro Rugby ha vinto contro una agguerrita Primavera Rugby e si è conquistata il titolo di Campione Regionale.

Dopo un inizio molto difficile e tutto in salita, nonostante una meta iniziale attraverso uno splendido intercetto delle Fiamme il Primavera si porta in netto vantaggio per 24 a 14.

La partita vede poi in rimonta le Fiamme sul Primavera ed il punteggio a quel punto e di 26 a 26.

Dopo un altalenante punteggio di nuovo in parità per 33 a 33.

Sembrava che tutto dovesse essere ancora in bilico con i tempi supplementari ma ecco il colpo di scena, calcio di punizione a favore delle Fiamme, il punto di battuta è lontano e difficile ma ci si deve provare…

Botta e palla tra i pali 36 a 33 per le Fiamme Oro Rugby e siamo al fischio finale…

Una partita che corona un bellissimo campionato regionale, che ha visto solo una sconfitta su dieci incontri, con una differenza punti, tra fatti e subiti, di oltre centoquaranta punti in positivo.

La via della linea verde del Rugby Civitavecchia ha ancora una volta avuto ragione, il campionato regionale di Rugby vinto, ha visto durante tutta la stagione, la presenza nel Team delle Fiamme di ben cinque ragazzi provenienti dal CRC e facenti parte gia dalla UNDER 16 dei colori cremisi:

” Alessio Scotti, Danilo Battaglini, Federico Pizzabiocca, Igli Hoxha, Malcom Mammì”.

La partita di oggi ha visto una squadra convinta e decisa delle Fiamme di oltre 42 giocatori tra regionale e elite a raggiungere il massimo obiettivo si sono presentati all’appuntamento con una settimana di preparazione sia tecnica che motivazionale, tutta mirata all’incontro.

Il D.S. del Rugby Civitavecchia Domenico Nastasi: “Il Civitavecchia vuole ringraziare le Fiamme Oro Rugby per aver accolto tra le sue fila e dato la possibilità a dei giovani ragazzi di partecipare a Tornei così prestigiosi.La semina fatta negli anni ha dato seguito e tracciato un solco incancellabile. Proseguiamo nel nostro progetto della linea verde volendo far risaltare giocatori provenienti dalle giovanili biancorosse”.