NewTuscia – LIVORNO

L’angoscia adesso è finita. Iti, il 15enne scomparso Livorno da martedì 16 maggio, è stato ritrovato in queste ore a Roma dal padre che da giorni era nella capitale dopo alcune segnalazioni arrivate alla famiglia. Amici e parenti, ma in generale l’intera città di Livorno, erano in apprensione per le sorti di questo ragazzo, il padre si era rivolto anche alla Tv locale per chiedere aiuto e raccogliere eventuali segnalazioni.

Ieri, venerdì 26 maggio, il presidio organizzato dal consigliere aggiunto per le comunità straniere, Sasha Polas, al quale aveva partecipato anche l’amministrazione comunale. Decine di persone intervenute per esprimere sostegno alla madre e alla sorellina che da più di 10 giorni aspettavano notizie.

Poi, nella notte tra venerdì 26 e sabato 27, la notizia che tutti attendevano.

Ifti è stato ritrovato e ha già abbracciato il padre, che lo sta riaccompagnando a Livorno dagli amici e dalla famiglia.