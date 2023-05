NewTuscia – GALLESE – Il coordinatore comunale della Lega del comune di Gallese, e i consiglieri di minoranza Bruno Lattanzi Bruno ed Edoardo Ciocchetti, vorrebbero chiarire alcuni punti riguardo la loro posizione sull’accoglienza

Alcuni giorni fa sui social è stato pubblicato da Gallese Futuro un post riguardante il senso di comunità.

Hanno spiegato cosa significhi senso di comunità. Noi non ne avevamo bisogno. Lo sappiamo. Loro non mancano, velatamente, di dire che c’è qualcuno che usa pretestuosamente tale argomenti per avere uno scontro politico.

Addirittura si parla di un richiamo alle armi alla volontà di forze che vogliono immettere odio tra i cittadini.

Ci sembra di assistere a una sorte di giochetti e insinuazioni.

Per quanto ci riguarda, teniamo a puntualizzare che noi non siamo contro l’accoglienza, ma certamente non siamo favorevoli ad una accoglienza indiscriminata.

Gallese è un piccolo borgo e gli abitanti debbono continuare a sentirsi sicuri.

Sembrerebbe che a Gallese siano state già accolte persone e visto che l’amministrazione ha deciso di far parte dei Comuni accoglienti, senza passare per il consiglio comunale (atto non dovuto, ma di massima espressione di democrazia e trasparenza), sarebbe corretto che la stessa si occupi in tal modo anche della sicurezza dei suoi cittadini.

Vorremmo, inoltre, chiarezza e, dunque, ci piacerebbe sapere da parte degli amministratori chi siano i sovversivi che cercano di dividere la popolazione, altrimenti dovremmo pensare che si stia tirando un sasso per poi nascondere la mano.

Anche questo è comunità e inclusione

Il responsabile comunale di Lega Gallese

Giampaolo Vaccari

I consiglieri comunali

Bruno Lattanzi

Edoardo Ciocchetti