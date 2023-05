NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Premesso che l’Autorità comunale/statale/provinciale competente può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla viabilità veicolare e pedonale, anche a salvaguardia della pubblica incolumità e sulla sicurezza ordinaria dei veicoli/persone; dai rilievi fotografici si evince che lo stato del manto stradale di via dei Cimini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Aurelia sino ad arrivare alla rotonda (direzione nord), è reso critico dalla precarietà delle enormi buche, dalla mancanza dello stesso manto stradale di copertura ed in particolar modo nelle giornate interessate da precipitazioni piovose che creano delle “lastre di vetro” sulle quali le ruote scivolano, creando pericolose acrobazie per mantenere sulla strada i veicoli di passaggio! (Dalle foto si vedono veicoli che addirittura per evitare i crateri si spostano sulla corsia inversa!).

Contrariamente alla tutela della sicurezza della circolazione stradale di cui al D.L.vo 30.04.92, n. 285, Codice della Strada ed al D.P.R. 16.12.92, n. 495, Regolamento di esecuzione e d’attuazione del Codice della Strada e s.m.i., non si comprende come mai, oramai da anni, gli evidenti motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse non vengano rispettati, chiudendo definitivamente tale strada (per recuperarla con le opere di mantenimento URGENTI e necessari) oppure rendere effettivo un provvedimento di limitazione, fortemente, della velocità con apposizione di cartellonistica, BEN VISIBILE e/o altro ?

Sollecitiamo, chi di competenza, a prendere i necessari e indifferibili provvedimenti per la risoluzione dei problemi inerenti la circolazione sia veicolare che pedonale.

Si evidenzia altresì che i casi di dissesti del manto stradale sono diffusi anche in altre zone della città e della marina.

Inoltre l’avvicinarsi della stagione estiva e il conseguente aumento del traffico rende improrogabile l’adozione dei sopra descritti provvedimenti.

Tutto ciò, ovviamente, mirato (come già detto) ad evitare danni a terzi e per la salvaguardia della pubblica incolumità dei cittadini!

Un biglietto da visita per il paese “bruttissimo”.

Fonti: pagina Facebook Associazione Strade Aperte