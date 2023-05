NewTuscia – ROMA – Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, su proposta dell’Assessora all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità, Elena Palazzo ha nominato Tommaso Aureli, 61 anni, commissario straordinario dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA).

Tommaso Aureli, già dirigente presso l’ente, rimarrà in carica come commissario straordinario fino alla nomina del nuovo direttore generale.

«Auguro buon lavoro al nuovo Commissario straordinario dell’Arpa, Tommaso Aureli. Un incarico importante per un settore, come quello dell’ambiente, al quale siamo particolarmente sensibili in questo momento storico. Sono certa che avremo una proficua collaborazione.» Lo dichiara in una nota Elena Palazzo, assessora all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità.