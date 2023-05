NewTuscia – CARBOGNANO – In un tempo ormai lontano, alcuni giovani amici alla ricerca di qualcosa più emozionante di un pomeriggio al bar che colorasse un po’ la grigia vita di un piccolo paese di provincia, presero letteralmente possesso di un vecchio teatro ormai sulla via dell’abbandono e da allora non lo lasciarono più trasformandolo in una delle realtà artistiche meglio organizzate e più vitali di tutta la nostra Provincia. Questa storia, che sembra una favola, è invece la realtà di 45 anni di lotte e sacrifici che hanno condotto l’Associazione Gruppo GIAD Teatro ad essere universalmente considerata come una delle migliori compagnie del nostro territorio per la professionalità, l’accuratezza dei suoi allestimenti, per l’originalità e la qualità artistica dei suoi spettacoli. Il GRUPPO G.I.A.D., che significa Giovani Italiani Anno Duemila, nasce nel 1978 da un’idea di Giuseppe Magagnini e Francesco Nizi con lo spettacolo “Ciao Natale”, spettacolo musicale dedicato alle famiglie con i più piccoli come protagonisti che conobbe ben 24 edizioni.

Da allora tanti, tantissimi spettacoli di musica, danza e prosa proposti anche in tutta Italia e poi il musical: una delle grandi passioni dei componenti dell’Associazione che li ha visti protagonisti di indimenticabili versioni di Forza Venite Gente, Grease, Se il tempo fosse un gambero e Abbagliati solo per citare i più conosciuti. Innumerevoli i premi e i riconoscimenti ricevuti da pubblico e critica, decine di migliaia gli spettatori che hanno assistito agli spettacoli e migliaia i protagonisti che anche solo per lo spazio di una canzone o di una battuta, hanno calcato le scene in uno spettacolo organizzato dal Gruppo. Migliaia anche i bambini, ragazzi e adulti che dal 2003, anno di creazione dell’Accademia Teatro, hanno partecipato ai corsi artistici di danza, musica, recitazione e musical che ogni anno vengono organizzati per diffondere e condividere, soprattutto con le giovani generazioni, la passione e l’amore per il Teatro in tutte le sue forme espressive.

Ma il nome e l’attività dell’Associa zione sono anche indissolubilmente legate al Teatro Bianconi, che è stata culla prima e fulcro ora dell’attività del Gruppo, il cui sipario si è aperto per la prima volta 75 anni orsono, anche lui nato dalla passione e dall’estro di un grande artista come Mario Liberati, ed è ormai diventato un punto di riferimento fondamentale del Teatro e della cultura della nostra Provincia con tante storie e spettacoli, ma anche lunghi periodi di chiusura e decadimento che lo hanno visto protagonista fino all’ultimo importante restauro che, grazie all’opera della Parrocchia locale, lo hanno restituito, nel 2002, al pubblico del nostro territorio. Da allora, dopo 22 stagioni e quasi 300 spettacoli, la gestione dell’Associazione Gruppo GIAD e la sapiente guida del Direttore artistico Giuseppe Magagnini hanno saputo trasformare un piccolo teatro amatoriale in uno dei più importanti poli culturali e teatrali laziali, ormai conosciuto e apprezzato dal pubblico e dai tanti grandi artisti di livello nazionale che lo frequentano ogni anno.

Cosa si può dire dopo 45 anni così intensi e indimenticabili: grazie. Grazie innanzitutto a Giuseppe, Ersilia, Francesco, Lucia, Francesca, Martina, Barbara, Giulio e alla lunghissima lista di chi oggi o in passato ha fatto parte dell’Associazione percorrendo insieme a noi un tratto di strada, non importa se breve o lungo (per alcuni lunghissimo), condividendo i nostri sogni e le nostre speranze. Grazie a chi ci ha sostenuto e aiutato in tutti questi anni; grazie alla Parrocchia (con un pensiero particolare a don Famiano) che ha salvato un vecchio teatro ridandogli una nuova vita. Grazie anche a chi ci ha criticato perché le critiche giuste e costruttive aiutano a comprendere e correggere quegli errori che inevitabilmente si commettono nel “fare”. Infine grazie a tutti voi: a chi in questi 45 anni ha recitato, ballato, cantato con noi o semplicemente assistito e a chi vorrà ancora farlo nei prossimi anni. Dopotutto è questo che vi chiediamo come premio per il nostro faticoso impegno: solo un sorriso e un applauso per riscaldare questo nostro vecchio cuore di sognatori.

