NewTuscia – VALLERANO – Durante la seduta del primo consiglio comunale a Vallerano, il gruppo consiliare di opposizione Alternativa Civica ha deciso di abbandonare subito l’aula in segno di protesta, dopo il giuramento del nuovo sindaco, la convalida dei consiglieri e la nomina della giunta.

“Un gesto a nostro modo di vedere necessario – affermano i consiglieri di Alternativa Civica – per dare un messaggio forte e chiaro, non solo alla Amministrazione ma a tutta la cittadinanza”. “Il gruppo di opposizione Alternativa Civica Vallerano è più compatto e determinato che mai a svolgere il suo lavoro e vigilare – affermano i consiglieri – sarà infatti il nostro gruppo a decidere se partecipare ai consigli comunali, i punti da affrontare e quali no, su quali tematiche richiedere infine la convocazione dell’assise”.

Dopo le elezioni amministrative spiegano da Alternativa Civica Vallerano “abbiamo avuto un confronto e valutazioni sul modo di comunicare con i cittadini, e visto il risultato, evidentemente qualcosa non ha funzionato “. “Non spetta a nessuno dirci però come ci dobbiamo comportare nell’aula consiliare – ribadisce il gruppo di opposizione – infatti gesti come questi sono evidenti segni di dissenso e una protesta politica chiara contro un’amministrazione lontana da noi per visione del mondo e per le scelte amministrative compiute che non ci appartengono. E rappresentare il dissenso di chi ci ha dato il voto, contro questa nuova Amministrazione, l’onore di poterlo dimostrare ci è sembrato il minimo. E pare di esserci proprio riusciti “.

Gruppo consiliare di opposizione Vallerano Alternativa Civica