NewTuscia – MONTE SAN SAVINO -AR

La Valdichiana la zona più colpita dell’Aretino, per fortuna non si segnalano particolari disagi.

I vigili del fuoco, insieme al personale della protezione civile e col supporto della polizia municipale del capoluogo, sono intervenuti per la messa in sicurezza della zona.

In particolare accumuli di acqua piovana hanno reso difficoltosa, fortunatamente per breve tempo, la percorrenza lungo la strada regionale 71 .

Allagamenti anche in Valdichiana, per fortuna di minor entità .

La vallata è stata battuta da forte pioggia e grandine. Fortunatamente non sono state registrate criticità.