Visita guidata a cura dello storico dell’arte Saverio Ricci

Ora di inizio 17:30, Piazza San Francesco, San Gemini (TR)

NewTuscia – SAN GEMINI – Visita alla scoperta del suggestivo borgo umbro, già esistente in epoca romana con il nome di Casventum, attraversato dall’antica via Flaminia, di cui sopravvivono tracce lasciate dai suoi primi abitanti, come l’antica porta d’ingresso, le cisterne per la raccolta dell’acqua piovana, i preziosi mosaici pavimentali di una domus patrizia. Visiteremo la splendida Abbazia di San Nicolò, il Duomo dedicato a Santo Gemine, la grande chiesa gotica dedicata a San Francesco d’Assisi (sec. XIII), il Palazzo Pretorio, originaria sede municipale oggi nota come “Palazzo Vecchio” e il primitivo Battistero consacrato a San Giovanni Battista.

Tornati infine nella piazza centrale, al termine della visita ci attende una degustazione di prodotti locali e i tipici “picchiarelli” sangeminesi presso l’osteria “La pecora nera”.

Quota individuale di partecipazione:

– Visita guidata: € 10 (adulti), € 5 (6-18 anni), gratuito (fino a 6 anni)

– Tapas, picchiarelli e bevuta: € 15

Per info e prenotazioni:

VISITA GUIDATA 339 7644365

LA PECORA NERA 3348824346

l ricavato sarà destinato al Centro di chirurgia pediatrica a Entebbe (Uganda)https://www.emergency.it/progetti/uganda-entebbe-centro-di-chirurgia-pediatrica/