Divieto di transito in via Fontanella di Sant’Angelo e divieto di sosta tratto via Cavour

NewTuscia – VITERBO – Divieto di circolazione veicolare in Fontanella di Sant’Angelo dal 29 maggio al 1 giugno e dal 5 al 7 giugno, dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 18. Sarà istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata in via Cavour, dal 29 maggio al 7 giugno, dal civico 23 al civico 35. I provvedimenti, disposti con apposite ordinanze del settore VII (n. 365 e n. 366 del 25-5-2023), si rendono necessari per consentire i lavori di manutenzione straordinaria alle facciate dell’edificio della Provincia di Viterbo, con l’ausilio di una piattaforma aerea. Le ordinanze sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.