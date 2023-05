NewTuscia – MASSA – Pur non essendo ancora ad oggi del tutto nota la spaccatura, creatasi nel centrodestra massese, e che conduce al commissariamento del Comune, a pochi mesi dalla scadenza naturale e ad opera della maggioranza consiliare, è evidente invece la poca credibilità di FDI a livello provinciale. Il partito che a livello nazionale conta un oltre 28%, nonostante la presenza dello stato maggiore sul territorio massese, la costante presenza del deputato Alessandro Amorese, eletto localmente nelle file del partito, lo sponsor del coordinatore nazionale Giovanni Donzelli, e il video del Presidente Meloni a favore del suo candidato a Sindaco Marco Guidi, il partito rimane al palo con quasi l’ 11%, mentre la lista Guidi Sindaco si ferma a poco più di un 6%.

Numeri che non solo precludono al ballottaggio FDI , ma avvantaggiano la sinistra conducendola allo scontro diretto con il Sindaco uscente. La mancanza di lucidità politica e l’ egocentrismo dei vertici locali non ci stupisce affatto – commenta la nota Emanuela Busetto, fondatrice e presidente del neo Movimento Aurora – ma che fossero addirittura propensi a perdere la loro città, che è oltre sì capoluogo di Provincia, dice molto di più sul modo supponente ed individualistico di condurre la funzione politica in Provincia. Non basta essere un buon assessore ai lavori pubblici, per altro esterno, quindi non eletto, per aggregare i cittadini di un capoluogo che conta 50 mila persone. Facendo ben poco sforzo di memoria, ricordo che manovre simili furono intraprese anche in Lunigiana e a Carrara: le elezioni a Bagnone che vedono FDI sponsorizzare e sostenere Marco Negrari, persona nota per aver da sempre militato in frange comuniste. Pontremoli, invece, viene liquidato attraverso mezzo stampa senza previa apertura di un tavolo con tutte le forze politiche. Ma è ad Aulla che il partito della Meloni supera ogni pronostico di pressapochismo: FDI, a mezzo stampa, comunica l’ appoggio alla lista Coppelli, nota per aver al suo interno membri di estrema sinistra ed è sempre a mezzo stampa, che lo stesso candidato a Sindaco Coppelli, fa sapere che rifiuta l’ aiuto offerto. Il partito non è da meno a Carrara: il sostegno a Vannucci Sindaco si rivela un flop.

Tanti errori in pochi tornanti elettorali fa pensare ad una vera e propria strategia; tutto si muove affinché nulla cambi. È dunque superfluo ragionare sui dati di basse percentuale ai seggi degli aventi diritto al voto perché, la disaffezione politica, passa anche attraverso questi atteggiamenti e l’ affluenza a Massa si aggira intorno al 60%