NewTuscia – LIVORNO

OGGI venerdì 26 maggio, alle ore 18 in piazza Grande si è tenuto un presidio di solidarietà organizzato dal consigliere aggiunto Sasha Polas per esprimere vicinanza alla famiglia di Ifti, il 15enne originario del Bangladesh e residente a Livorno che da martedì scorso, 16 maggio, è scomparso. Un presidio al quale ha aderito anche l’amministrazione comunale di Livorno che esprime vicinanza alla famiglia di Ifti. Nella giornata di mercoledì scorso il padre del ragazzo è stato ospite della trasmissione Chi l’ha visto?, dove ha lanciato un appello: “Aiutatemi a ritrovarlo, sono molto preoccupato – ha detto in tv -. Datemi una mano, vi prego”. Secondo quanto emerso il giovane potrebbe trovarsi a Roma.

Al momento della scomparsa, come si legge anche sulla scheda del programma Rai, Ifti, alto 160 cm, occhi neri e capelli neri, indossava giacca nera, felpa bianca e nera con fiori, scarpe da ginnastica bianche, zaino nero e rosso. Il 16 maggio intorno alle 15:30 è uscito di casa per andare al doposcuola: poco dopo, però, un conoscente lo ha visto prendere un autobus in via Garibaldi in direzione della stazione. Da questo momento non si sono avute più sue notizie. Ha con sé i documenti e il cellulare, che però risulta spento.

L’iniziativa è stata organizzata anche a seguito della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, che ricorre il 25 maggio. Un fenomeno che, come ricorda l’associazione Penelope, è purtroppo in costante crescita, ed è attribuibile a molteplici cause. Tra queste le più significative sono relative alla sottrazione internazionale, al bullismo e cyberbullismo, al settarismo, ai comportamenti deviati negli adolescenti, alla dipendenza dai social, a problematiche famigliari, all’autismo, al traffico di minori soprattutto stranieri.