NewTuscia – CAMAIORE – LU

Rapina choc al supermercato a Camaiore, in Versilia, dove un uomo incappucciato e a volto coperto ha fatto irruzione spianando la lama di un coltello da cucina contro una cassiera per ottenere i soldi in cassa.

Terrore fra i presenti, clienti abituali intenti a far la spesa quotidiana in quel punto vendita da Capezzano Pianore.

Ottenuti i contanti lo sconosciuto si è dato alla fuga. I dipendenti a quel punto hanno potuto dare l’allarme alle forze dell’ordine e ora sull’episodio indaga la polizia che ha acquisito le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza e sentito i testimoni.