È passato quasi un anno dalle ultime elezioni ed è arrivato il momento di tirare le somme sull’operato di questa amministrazione. Non esistono più scusanti.

Quel che emerge con forza è lo stato di abbandono e il degrado dell’intero territorio comunale, in particolare all’inizio della stagione estiva.

Questa amministrazione sta dimostrando una totale assenza di pianificazione e una chiara incapacità di affrontare i problemi reali.

Il Sindaco e la sua amministrazione stanno dimostrando di non essere all’altezza delle loro responsabilità, le uniche cose che sono stati in grado di fare è aumentare la tassa sull’IMU e sull’acqua e di aumentare in maniera sconsiderata il prezzo dei parcheggi.

Complimenti per il biglietto da visita ai turisti.

Il Consigliere Comunale

Luca Benni