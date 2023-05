NewTuscia – VITERBO – La Compagnia Integramente diretta da Paolo Manganiello presenta lo spettacolo realizzato grazie alle associazioni Astarte e Amici di Galiana, e con il patrocinio e la partecipazione degli ospiti del San Raffaele di Viterbo

Venerdì 26 maggio alle ore 21, nell’ambito del festival nazionale di teatro Alberto Corinti, sarà la volta di Chiusi Fuori, lo spettacolo a cura della compagnia Integramente, diretta da Paolo Manganiello, realizzato grazie alle associazioni Astarte e Amici di Galiana, con il patrocinio e la partecipazione degli ospiti del San Raffaele di Viterbo.

Lo spettacolo è un tentativo. Un tentativo di apertura in una “finestra illuminata” che ha nome di palcoscenico. Un “gioco” necessario. Qualcosa che si distacca fortemente da tutto ciò che è semplice spettacolo, che attiene maggiormente ad un esercizio di ricerca e di approfondimento su ciò che è più prossimo al teatro in senso stretto. Un pensiero urgente più da sentire che da guardare. Prossimo alla ritualità che il teatro suggerisce. Non c’è una storia, ma ci sono tante storie, individuali, che diventano, per un breve segmento di tempo, plurali. I singoli elementi infatti si fondono per dar vita ad un evento creativo complesso che supera in qualità e potenza la somma degli elementi che lo compongono. Non ci sono (troppe) battute. Le parole sono al servizio delle suggestioni stimolate. Ogni vocabolo infatti abbozza il tentativo di riportare alla razionalità, le sensazioni espresse soffocano qualsiasi tentativo di verbalizzare i pensieri. Un breve percorso nel silenzio, il cui tempo è scandito dai ritmi della musica e dai passi confusi di chi tenta di marcare la propria presenza. Un breve sospiro, e tutto resta sospeso, in attesa, forse, del buio.

Il festival nazionale di teatro Alberto Corinti è organizzato dall’associazione culturale Villanova Aps e dal Comune di Viterbo, in collaborazione con Astarte, in sinergia con ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio e con il patrocinio della UILT (Unione Italiana Libero Teatro) e della Fondazione Carivit.

Biglietto in vendita presso il botteghino del Teatro dell’Unione.

Biglietto unico euro 5

Teatro dell’Unione

piazza Giuseppe Verdi – Viterbo

La biglietteria del Teatro è aperta dal martedì al sabato con orario 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00.

Aperto anche di domenica, con gli stessi orari, solo in caso di spettacoli o altre attività.

Chiuso il lunedì.

Per informazioni www.teatrounioneviterbo.it e teatrounioneviterbo@gmail.com

Tel. 388.95.06.826

