L’appuntamento è per sabato 28 maggio alle 18.30 presso la Chiesa di Santa Maria dei Lumi – Per l’occasione il borgo sarà allestito con composizioni floreali di stagione

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – A Bassano in Teverina torna l’attesissima rassegna “Borgomusica – Festival 2023″. Sabato 28 maggio alle ore 18.30 presso la Chiesa di Santa Maria dei Lumi andrà infatti in scena il concerto del maestro e pianista Claudio Curti Gialdino.

Classe 1958, Curti Gialdino si è esibitonel corso della sua carriera in tantissime città sia in Italia che all’estero, tra cui anche Shanghai, Vancouver, Montreal e New York. Tiene spesso masterclass di pianoforte anche al di fuori dei confini nazionali e fa parte del Comitato artistico dell’Associazione “B. Pasquini” di Formello (Roma).

Considerato tra i migliori pianisti italiani, il maestro Curti Gialdino si esibirà all’interno dell’incantevole cornice della Chiesa di Santa Maria dei Lumi, alle porte del centro storico di Bassano in Teverina e di fronte alla famosa Torre dell’Orologio. L’ingresso al concerto è libero.

L’esibizione del maestro Curti Gialdino è anche un’ottima occasione per visitare il borgo medievale di Bassano in Teverina, certificato come uno dei più belli d’Italia, che per l’occasione sarà adornato con composizioni floreali di stagione.