Il Sindaco PD di Montefiascone non si smentisce mai: mente sapendo di mentire.

L’ultimo episodio lo ha fornito nel comunicato stampa rilasciato in merito a quanto avvenutoall’ultimo consiglio comunale del 18 maggio u.s. quando, tra gli altri punti all’OdG, è stato affrontato quello relativo all’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo edificio da adibire ad asilo nido.

Volendo forse distogliere l’attenzione da altri argomenti “scottanti”, il Sindaco pensa bene di dire falsità nei confronti della opposizione consiliare.

Si legge nel comunicato:

“Con grande rammarico abbiamo appreso in sede di consiglio comunale

la volontà dell’opposizione di dichiararsi contraria all’approvazione finale del progetto (di realizzazione dell’asilo nido)

. A detta di coloro che si sono espressi il Comune di Montefiascone non necessita di un ulteriore asilo nido … Per la maggioranza, quanto dichiarato

dall’opposizione è in linea con una politica miope e decisamente poco lungimirante”

.

Ebbene, tali dichiarazioni sono FALSE, FALSE e ancora FALSE

Per l’opposizione è intervenuto il consigliere Massimo Ceccarelli il quale ha esattamente detto il contrario rispetto a quanto dichiarato dal Sindaco.

Il consigliere Ceccarelli, a nome della opposizione, ha invece dichiarato e fatto mettere a verbale che L’OPPOSIZIONE E’ FAVOREVOLE ALLA REALIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO e HA ADDIRITTURA VOTATO A FAVORE DELl’IDEA!

In sede di dichiarazione di voto – favorevole – è stata manifestata solo una perplessità sulla fattibilità e sulla ubicazione dell’opera.

Sulla fattibilità in quanto si andrebbe a realizzare un ampliamento dell’edificio su un terreno privato, non ancora di proprietà del comune; sulla ubicazione in Loc.tà Fiordini in quanto si ritiene che le affermazioni dell’Assessore ai Lavori

Pubblici Cimarello in merito alla “eccellente viabilità” in loco sia smentita nei fatti. Infatti l’accesso avverrebbe da una via secondaria, peraltro congestionata all’intersezione con la Via

Cassia.

Invitiamo i cittadini a vedere la registrazione del consiglio comunale per fugare qualsiasi dubbio.

Montefiascone merita… di meglio.

Andrea Danti

Orietta Celeste

Maria Cristina Ranaldi

Massimo Ceccarelli