NewTuscia – VITERBO – Da qualche anno ormai l’arrampicata sportiva ha preso piede nella città e nella provincia di Viterbo, come testimoniato dai tanti climber che si dilettano a scalare nei pressi di Soriano, Vitorchiano e Bagnaia.

L’associazione sportiva TusciaVerticale ha dunque deciso di istituire una giornata dedicata alla disciplina, con prove gratuite aperte a tutti: una giornata all’insegna di musica, divertimento e cultura.

Sabato 27 maggio, dalle ore 10, presso Via dei Sindacati 16 (località Poggino), i cittadini potranno provare a muoversi sulle pareti verticali della palestra. Sarà presente anche l’ ospite speciale Andrea di Bari, famoso climber romano, per la presentazione del suo libro ”il fuoco dell’anima”. Ci sarà l’opportunità di arrampicare anche per i bambini dagli 8 anni in su, dalle ore 10 alle ore 16. Di seguito il programma completo:

Ore 10 apertura della palestra, prove per i bambini fino alle 16 e per gli adulti fino a sera. Dalle ore 17 musica e cibo in collaborazione con il birrificio artigianale ”Turan” e ”La madia del cardinale”. Ore 20 presentazione del volume ”il fuoco dell’anima” con Andrea di Bari, a seguire musica fino a sera!