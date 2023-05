Singolare Iniziativa di un gruppo di amici perugini

NEWTUSCIA/UMBRIA – PRERUGIA – (Riccardo Frezza) – Bellissima iniziativa di alcuni cittadini perugini, che hanno deciso attraverso una spontanea iniziativa, di aiutare la popolazione coinvolta nell’inondazione che ha interessato l’Emilia Romagna.

Il gruppo di amici ha cosi iniziato una raccolta di materiale da inviare nelle zone interessate dall’evento, come pale e badili , guanti da lavoro, prodotti per la pulizia della casa , stivali in gomma , pane confezionato , affettati confezionati , pellicola in alluminio per confezionamento cibi.

Tutto è iniziato, grazie a una foto, che Fabio Bianchi ha ricevuto dal suo amico, vicino di casa , con i figli che spalavano il fango.

Colpito emozionalmente dall’immagine (utilizzata poi per la grafica della locandina ), Fabio ha subito coinvolto altre persone per mettere in piedi una raccolta mirata a ciò che occorre nell’immediato ed espressamente richiesto dagli abitanti del luogo. Cosi Fabio con Michele Brenzacchi e Federico Raspa (imprenditore) hanno messo in piedi anche l’aspetto della logistica.

“ Abbiamo percepito quanto tutta la popolazione sia coinvolta nel più veloce ripristino delle zone colpite – afferma Fabio– ecco perché urge raccogliere il più elevato quantitativo e consegnarlo immediatamente.”

Grazie alla sensibilità di alcuni imprenditori locali sono stati messi a disposizione ambienti per la raccolta e mezzi per il trasporto di quanto sarà donato. La data stabilita per la raccolta sarà l’intera giornata del 1° giugno , dalle ore 17.00 alle 21.30, luogo di consegna : via delle Comunicazioni nr. 20 in loc. Balanzano (PG). “Siamo fiduciosi di raccogliere tanto materiale e siccome siamo convinti che la popolazione Umbra sia immensamente solidale– l’appello di Fabio – chiediamo anche la disponibilità ai proprietari di furgoni per il trasporto dei beni fino alle zone colpite qualora i mezzi già messi a disposizione non dovessero risultare sufficienti”.

La partenza per l’ Emilia Romagna con il materiale raccolto sarà il giorno successivo il 2 giugno ore 06.00, da Balanzano.

Per informazioni i numeri da contattare sono: 339.7314346 – 333.4646080 .

(di Riccardo Frezza 24.05.2023)