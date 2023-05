NewTuscia – ROMA – MAW International è un Format moderno, registrato in SIAE, per artisti emergenti e non, dandogli la possibilità di crescere in un contesto complesso e difficile quale quello idella carriera artistica, in cui solo pochissimi hanno reali possibilità di emergere nel settore e farlo divenire un vero e proprio lavoro continuativo che produce un reddito congruo.

MAW di fatto è una vetrina Artistica Solidale ed inclusiva, in tutte le sue potenzialità delle risorse umane, valorizzandole attraverso il supporto di Mentori e Facilitatori.

Il prossimo Evento è un Work Meeting dedicato mette insieme Artisti e Manager, Agenti, Produttori, attraverso vere e proprie lesibizioni sul palco, con il fine di poterli inserire nelle produzioni cinematografiche o rapprentarli nel settore fashion ecc. In sintesi ingaggiarli concretamente. Il meeting si terrà in una splendida location dedicata allo spettacolo, il Disco Club Super Otto di Tivoli Terme, il quale recentemente si attesta uno dei Luoghi “Strategici” per Eventi Artistici.

Gli Artisti di MAW International che hanno aderito, si esibiranno nella loro disciplina, producendo veri e propri momenti di spettacolo ad alto valore professionale, alternandosi tra loro. Ci sarà una sfilata di modelle e modelli due quadri di uscita, casual ed elegante.

Special GUEST il Cantante Sergio Vero con un Tributo ad Adriano Celentano, brani cantati con maestria e sensibilità.

Special Guest Claudio Testi Autore, Producer, Speaker e personaggio RAI.

Special Guest il Maestro Compositore Concertista Francesco Taranto.

La serata verrà presentata dall’Attore e Conduttore Antonio Fazio, fiore all’occhiello di MAW International.

Direttore Artistico di MAW Internazional Music Arts for World, è Mariateresa Bruni che coordina l’organizzazione generale di Campus, challenge, Eventi Live, Ricerca e Work Meeting Days (intesi come luogo di incontro tra domanda ed offerta), pionieri di uno speciale Format unico per tale genere in Italia.

Media ufficiali per di “MAW INTERNATIONAL LIVE EVENT” è CIADD NEWS RADIO e TV, Luce Nuova sui Fatti Tuscia.it e MEDIASUD.

Hair and Makeup Team Tony Prosia per Elhair Agency Milano Gianni Graziano.

Info e partecipazioni:

+393482835496 musicartsforworld@gmail.com

Facebook Page: Music Arts for World Gruppo Facebook : MAW International

Instagram:

musicartsforworld