NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiao. “A ormai quattro anni dal trasferimento forzato del Centro per l’Impiego da Civitavecchia a Tarquinia, causa il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie dei locali, non è stato trovata ancora una soluzione che consenta ai cittadini dell’intero bacino (Civitavecchia, Tolfa, Allumiere) di disporre di un servizio indispensabile nel proprio territorio.

Tra i centri per l’impiego Civitavecchia ed il suo comprensorio rappresentano uno dei più significativi distretti di sviluppo economico ed occupazionale dell’intera Regione, di cui i temi del lavoro e tutte le attività ad essi collegate costituiscono un asse portante. Lo stesso Centro, inoltre, rappresenta un punto vitale per tale servizio sia per la presenza del Porto con le sue dinamiche turistiche e commerciali, sia per la presenza del Polo energetico.

Il 20 maggio 2022 l’Assessore regionale al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale Claudio di Berardino, interpellato dalla sottoscritta sull’argomento tramite interrogazione a risposta scritta, comunicava che la Regione, in via provvisoria, stante il colpevole ritardo dell’amministrazione comunale di Civitavecchia, aveva provveduto ad individuare, temporaneamente, i locali da destinare al CPI all’interno della sede di LazioDisco di Civitavecchia e che gli stessi erano stati aperti in data 6 maggio.

In realtà i suddetti locali reperiti dalla Regione sono stati adibiti a mera attività di sportello dato che attraverso gli stessi vengono rilasciate ancora oggi, esclusivamente, informazioni generali sui servizi erogati dai CPI e quelli relativi al programma “Garanzia Giovani” mentre, per tutti gli altri, occorre rivolgersi alla sede del CPI di Civitavecchia ubicata presso il CPI di Tarquinia.

Considerato il protrarsi di tale, riprovevole situazione e il disagio arrecato a centinaia di cittadini, questa settimana ho depositato una interrogazione a mia firma, con la quale chiedo all’Assessore al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, Dr Giuseppe Schiboni di conoscere come intenda procedere al fine di assicurare il ripristino della piena e definitiva funzionalità del Centro per l’impiego di Civitavecchia.

Così, in una nota, la capogruppo di Azione-Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.