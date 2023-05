Sabato 27 maggio in occasione di Open House visite guidate nel cantiere in progress di San Lorenzo Scalo

NewTuscia – ROMA – Un tour guidato nel cuore di una delle più interessanti operazioni di rigenerazione urbana di Roma, destinata a trasformare il volto di un pezzo di città: sabato 27 maggio, nell’ambito di Open House, la manifestazione che apre i palazzi e i cortili a curiosi e appassionati di architettura, storia e design, la futura sede di Accademia Italiana apre le porte al pubblico per la prima volta, nell’area dell’ex-Dogana a San Lorenzo. Quattro le visite previste nella giornata (alle ore 11 – 12 – 15 – 16), della durata di un’ora, per un numero massimo di 30 persone per volta, prenotabili sul sito di Open House Roma (www.openhouseroma.org).

È la prima volta che il cantiere di San Lorenzo apre le porte al pubblico, un’occasione unica per gettare uno sguardo nel futuro del quartiere. Qui, grazie alla sinergia tra la catena olandese The Social Hub e Accademia Italiana, scuola di alta formazione dall’approccio internazionale, nascerà il primo campus d’Italia dedicato al design. Oltre ai 2.000 metri quadri che ospiteranno l’Accademia Italiana, il progetto di The Social Hub interessa una vasta area completamente da rigenerare destinata ad accogliere un parco pubblico di oltre un ettaro al cui interno sorgeranno un hotel, aree comuni aperte alla comunità, spazi per lo sport e il coworking, sale meeting e per eventi, dove ospiti, professionisti e studenti di ogni tipo possano incontrarsi.

L’edificio storico dell’ex-Dogana, che risale al 1925 su disegno dell’architetto Angiolo Mazzoni del Grande, ebbe un ruolo principale nel controllo delle merci per via ferroviaria ed è oggi censito nella Carta della Qualità̀ dei Beni Culturali.

L’opera di rigenerazione mira oggi ad attrarre talenti e portatori di interesse della città e del vivo quartiere di San Lorenzo, anche attraverso la sinergia tra AD Education (gruppo a cui appartiene Accademia Italiana) e The Social Hub. La collaborazione infatti si svilupperà coinvolgendo direttamente nel processo di cambiamento gli studenti in tutte le discipline insegnate in Accademia: dalla fotografia (con progetti foto e video che seguiranno il cantiere e lo sviluppo del progetto), all’interior e product design (che supporteranno il progetto di allestimento della scuola e The Social Hub nella progettazione del parco cittadino) fino agli studenti di Fashion Design e Gioiello (che co-progetteranno i laboratori e le aule a loro dedicate insieme ai docenti professionisti di Accademia).

L’obiettivo del nuovo campus è connettere. Attraverso progetti di creatività e integrazione, costruiti attorno a temi trasversali su cui Accademia già lavora da anni: economia circolare, diversità, inclusione e imprenditorialità. Per questo, Accademia Italiana metterà a disposizione i propri corsi e le proprie competenze per progetti di trasformazione e impatto sociale dedicati al quadrante urbano di San Lorenzo.

Altro tema di questa operazione è quello della sostenibilità: gli edifici sono stati progettati seguendo criteri green e sistemi di building intelligence che consentiranno di massimizzare l’efficienza e limitare i consumi energetici del campus. Ecco perché è stato possibile ottenere la certificazione BREEAM, (Building Research Establishment Environmental Assessment Method ovvero “metodologia di valutazione ambientale degli edifici”) che è fra le più riconosciute e diffuse al mondo per misurare il livello di sostenibilità e la prestazione degli edifici, valutando attraverso parametri che stabiliscono precisi criteri di progettazione e standard di costruzione, l’efficienza energetica, l’impatto ambientale in tutte le fasi di vita dell’edificio, ma anche l’inclusività, la qualità ed il comfort degli spazi interni.

Scheda tecnica evento

Via dello Scalo San Lorenzo, 10

Mezzi pubblici

Metro: Linea C – Lodi

Bus: 105 / 19 / 3 / 14 / 5 / 50

Max 30 persone per volta

Durata: 60 min.

Accesso: con prenotazione su sito Open House Roma e rush line

Accesso persone con disabilità motorie: Si

Permesso di fare foto: Si

Orari: 27 maggio ore 11, ore 12, ore 15, ore 16

Accademia Italiana (www.accademiaitaliana.com), Istituto di Alta Formazione dalla forte vocazione internazionale con sede a Firenze e Roma, è, dal 1984, punto di riferimento nella formazione per le industrie creative della moda, del design, della comunicazione visiva e della fotografia. Nel giugno 2020 entra a far parte del Gruppo AD Education, network internazionale specializzato nell’alta formazione per le discipline creative ed artistiche che riunisce 20 scuole e 70 campus in Francia, Italia, Spagna e Germania per un totale di oltre 35.000 studenti. Grazie a un corpo docenti costituito da affermati professionisti del settore, AI combina formazione teorica e attività pratica e laboratoriale, offrendo inoltre la possibilità di seguire le lezioni in doppia lingua, italiano/inglese. Oggi l’offerta formativa si compone di corsi di laurea triennale (accreditati dal MIUR nel 2012) – in Fashion Design, Design, Fotografia, Graphic Design e Design del Gioiello – oltre a sei nuovi bienni specialistici, legalmente riconosciuti dal MUR alla fine del 2019 – Fashion textile design, Fashion design and management, Interior Design, Product Design, Graphic Design, Fotografia. L’ampliamento della proposta di studi, consolida una storia importante che ha visto passare nelle aule dell’istituto grandi nomi della creatività internazionale quali Vivienne Westwood, Oliviero Toscani, Rik Owens, Carla Fendi, Alessandro Mendini, Domenico Guzzini, Brunello Cucinelli e molti altri.