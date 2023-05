NewTuscia – MONTEFIASCONE – Incidente tra auto e camion che ha provocato il greve ferimento della persona alla guida della vettura nel pomeriggio intorno alle 15,30. Sulla Cassia, al chilometro 100 nella frazione Coste a Montefiascone, sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone con i colleghi della stazione di Montefiascone, insieme ad un’ambulanza del 118.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Belcolle, mentre i carabinieri hanno gestito la viabilità che ha subito forti rallentamenti, deviandola in via Poggio della Frusta.