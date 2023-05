Il 23 maggio i piccoli studenti della scuola dell’Infanzia La Trottola hanno vissuto una giornata di rugby e divertimento nell’impianto sportivo comunale “Giolitti-Natangeli”

NewTuscia – ROMA – Si è tenuta il 23 maggio nell’impianto sportivo comunale di Monte Porzio Catone “Giolitti-Natangeli” la Festa dello Sport che ha coinvolto i bambini della scuola dell’Infanzia dell’IC Don Lorenzo Milani e i loro genitori. Grazie al progetto “Rugby a scuola” – avviato nel plesso La Trottola dalla società sportiva Gabii Rugby e fortemente voluto dalla dirigente, la Professoressa Fabiola Tota – i piccoli studenti e i loro genitori hanno potuto vivere una giornata indimenticabile, fatta di giochi e attività motoria.

L’iniziativa rientrava nella settimana di eventi dedicata alle arti, allo sport e alla musica che la scuola di Colonna – Monte Porzio Catone ha organizzato per celebrare il centenario dalla nascita di Don Lorenzo Milani, in programma dal 22 al 26 maggio.

“Abbiamo deciso di celebrare il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani con un calendario di appuntamenti che valorizzasse la musica, l’arte e lo sport con lo slogan “I care, we care, take care: una scuola che marcia verso l’altro” – spiega la maestra Emanuela Santangeli della scuola dell’Infanzia La Trottola che ha coordinato l’iniziativa – Uno slogan che per noi vuol dire prendersi cura dei bambini favorendo il loro benessere a 360 gradi. Questa manifestazione è partita il 22 maggio con la cerimonia d’apertura e la simbolica accensione di una torcia che ha girato per le classi come si usa fare nelle Olimpiadi vere e proprie. Nella giornata del 23 maggio, invece, abbiamo portato gli studenti più piccoli nell’ impianto sportivo comunale, con l’obiettivo di celebrare lo sport con una grande festa. L’idea è venuta grazie alla disponibilità e alla collaborazione della società sportiva Gabii Rugby che, quest’anno, ha tenuto nel plesso Infanzia “La Trottola” un percorso di attività sportiva propedeutica al gioco del rugby”.

La Festa dello sport al campo “Giolitti- Natangeli”- messo a disposizione dal Comune di Monte Porzio Catone nella persona dell’Assessore allo Sport, Stefano Speziale – ha previsto anche la partecipazione dei genitori che, guidati dai coach della società sportiva Gabii Rugby che ha sede a Roma Est, hanno avuto l’opportunità di praticare, insieme ai loro figli, un’attività ludico motoria divertente e improntata alle regole di base del rugby. Al motto “Gioco e sport: uno per tutti e tutti per uno perché non resti indietro nessuno” i bambini hanno sperimentato la bellezza dello stare insieme e della collaborazione finalizzata al raggiungimento di un obiettivo comune.

“Per noi è stato un vero piacere essere coinvolti in questa iniziativa dall’IC Don Lorenzo Milani – ha spiegato Lucio Formicola, presidente e cofondatore della Gabii Rugby –Per la prima volta, in questa scuola, abbiamo potuto sperimentare il progetto “Rugby a scuola” con i bambini dai 3 ai 6 anni ed è stato stimolante oltre che istruttivo anche per i formatori. L’idea di concludere il percorso con una Festa dello sport al di fuori del plesso scolastico, in aggiunta, è stato il coronamento migliore che potessimo avere. I piccoli, infatti, sono stati felicissimi di condividere con le mamme ed i papà quanto appreso e per noi allenatori è stato altrettanto entusiasmante poter creare un’occasione di divertimento mettendo al centro i valori e le caratteristiche del rugby, uno sport di squadra altamente educativo che si basa sul rispetto dell’altro e sull’integrazione”.

La settimana di eventi dedicata a Don Lorenzo Milani organizzata dall’IC di Colonna – Monte Porzio Catone si concluderà venerdì 26 maggio con la narrazione della storia del sacerdote-maestro attraverso la tecnica del Kamishibai e con la rappresentazione teatrale della sua vita interpretata dalle maestre della scuola dell’infanzia.