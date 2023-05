Appuntamento domenica 28 maggio con Arkeo Bike – alla scoperta del territorio

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Un’esperienza originale e imperdibile è in programma per domenica prossima. Un evento che coniuga lo sport con la conoscenza del territorio a 360 gradi. Per scoprire ed apprezzare al meglio le straordinarie bellezze locali Arkeo Bike coniuga la visita ai luoghi più suggestivi con il gusto dei prodotti tipici locali. Un modo originale, e coinvolgente, per deliziare mente e palato.

L’Arkeo Bike sarà un’escursione dedicata alla scoperta del Monumento Naturale di Corviano con le per raggiungere, successivamente, la suggestiva Piramide Etrusca di Bomarzo. Per concludere in bellezza gli appassionati delle due ruote potranno visitare il suggestivo Parco delle Cascate di Chia del Fosso Castello.

Le sorprese non finiscono qui. Durante il tour sono previste due pause deliziose con degustazioni di prodotti locali.

Una prima degustazione sarà una pausa colazione, con prodotti tipici sia dolci che salati, mentre la seconda degustazione in programma sarà un aperitivo alle Cascatelle di Chia con un gustoso tagliere di prodotti tipici. Tutti i prodotti locali delle degustazioni sono a km zero e proposti da aziende locali presenti sul territorio di Soriano nel Cimino.

Comune di Soriano nel Cimino